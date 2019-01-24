Başkan Şevki Kaya; “Kapımız herkese açık”

Dernek Başkanı Şevki Kaya'nın başkanlığında yeni yönetim kurulu Elif Akan, İbrahim Yılmaz, Halil Yıldırım ve Ali Polat'tan oluştu. Söke Alevi Kültür Derneği yönetimi basın mensuplarını kahvaltıda ağırlarken, yerel seçimler öncesi tüm siyasi partilere eşit mesafede durduklarının altını çizdi. Ayrıca Söke Alevi Kültür Derneği ve dolayısıyla Cem Evi'nin kapısının herkese açık olduğu vurgulandı.

Söke Alevi Kültür Derneği Başkanı Şevki Kaya açıklamasında; “Bizler yönetim kurulu olarak bu göreve başlamamızdan itibaren kapılarımızı tüm halkımıza açtık. Büyük bir yemek salonumuz var. Biz burada isteyen her vatandaşımızın kahvaltı, yemekli toplantılarını karşılamaya hazırız. Gördüğünüz üzere yemek salonumuz her şekilde hijyen kurallarına uygun olarak dizayn edilmiş olup canlarımızın hayır yemekleri, birlik lokması ve muharrem orucunda lokmaların hazırlanmaları ve ikram edilmesinde kullanılmaktadır. Cem evimiz de malum bizim önem arz ettiğimiz gecelerde ve canların talebi doğrultusunda yukarıdaki ibadet salonumuzda cem ibadeti yapılmaktadır. İsteyen herkes ibadetimize katılmakta serbesttir” dedi.