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Başkan Tuncel, Anneler Günü'nü unutmadı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Pazar günü kutlanacak olan Anneler günü nedeniyle mesainin son günü Belediye personelinin anneler gününü kutladı.


Belediye binasında tüm birimleri tek tek dolaşan Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, belediyenin annelerine karanfil vererek günlerini kutladı.


Anneler yılda bir kez değil, her gün aranmalı ve anılmalı diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Fedakarlıkların en büyüğünü gösteren, varlıklarıyla hayatımıza anlam katan, hayat boyu yol göstericimiz ve koruyucumuz olan baş tacımız annelerimizin günü kutlu olsun” diye konuştu.

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