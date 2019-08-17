Başkan Tuncel Cambaz Abdullah Amcaya sözünü unutmadı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Serçin Mahallesi sakini Abdullah Koçarlı'ya verdiği sözü unutmadı. Seçim öncesinde gerçekleşen ziyarette Serçin mahallesinde yaşayan eski cambaz ve hokkabaz Abdullah Koçarlı, Başkan Tuncel'den yeni bir bisiklet istemişti. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel bu sözünü yerine getirdi, 86 yaşındaki Abdullah Koçarlı'yı Serçin Mahallesindeki evinde ziyaret ederek yeni bisikletini kendisi teslim etti. Duygulu anlar yaşayan Abdullah Koçarlı mutluluğunu ifade ederken, Başkan Tuncel'e teşekkür etti.

‘Söke'deki vatandaşlarımızın mutlu olması, yüzlerini güldürebilmemiz bizim için çok önemli' diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Abdullah Koçarlı ağabeyimizin bizden talebi olmuştu. Yerine getirdik. Onun mutlu olduğunu görmek, hayır duasını alıyor olmak bizi de mutlu etti ve güç verdi. Güle güle kullansın” dedi. Başkan Tuncel; bisikletin Abdullah Koçarlı'yı mutlu etmek üzere alındığını öğrenince, bisikleti hediye eden Sarızeybekler firmasına da ayrıca teşekkür etti.

Sözünü unutmadığı, evine kadar gelerek yeni bisikletini getirdiği için Başkan Tuncel'e çok teşekkür eden Abdullah Koçarlı; “Başkanımız beni çok duygulandırdı. Sağ olsun” dedi.

Abdullah Koçarlı kimdir? : Söke'ye bağlı Serçin Mahallesi'nde yaşayan Abdullah Koçarlı, 25 yıl cambazlık ve hokkabazlık yaptı. Zamanında İzmir Fuarı başta olmak üzere sadece Türkiye'de değil Irak, Suriye ve Kuveyt'te yıllarca sahnelere çıkan Abdullah Koçarlı; bugün 86 yaşında.