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Başkan Tuncel Kadın Hakları Günü'nü unutmadı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin yıl dönümünü unutmadı.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkının Verilmesinin 85. yıl dönümünde, Söke Belediye Meclisi'nde bulunan kadın üyelere jest yaptı.


Söke Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan meclis toplantısı başlangıcında Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin yıl dönümünü kutlayan Başkan Tuncel, tüm kadınları temsilen belediye meclisinin kadın üyelerine çiçek takdim etti. 5 Aralık tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Kadınlarımız her alanda var olmalı. Dünya ve yaşam onlarla daha da güzel” dedi.


Başkan Tuncel yaptığı kısa konuşmasının ardından meclis toplantısında bulunan Söke Belediye Meclisi'nin Kadın üyeleri Yasemin Gürsoy, Neslihan Koyuncuoğlu, Hatice Uzel, Esra Karakaş ve Senem Saydam'a çiçek takdim ederek, anlamlı günlerini kutladı.

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