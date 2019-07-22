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Başkan Tuncel, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke’ye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke'ye bağlı mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Söke Belediye Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli, Mustafa İberya Arıkan, daire müdürlerinin bulunduğu toplantıya 49 mahalle muhtarından 45'i yer aldı. Lima Restaurant'ta gerçekleşen toplantıda mahalle muhtarları sorun ve taleplerini Belediye Başkanı Levent Tuncel'e iletti.


Seçim sonrasında bazı mahalle ziyaretleri gerçekleştirse de tamamını gezemediğini belirten Başkan Tuncel en kısa zamanda mahalle ziyaretlerine başlayacaklarını söyledi. Tek amaç ve hedeflerinin Söke'ye hizmet etmek olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Söke Belediyesi'nin yetkisi içindeki sorunları hızla çözüme kavuşturacağız. Büyükşehir ile ilgili olan sorunları da en kısa sürede görüşüp çözülmesi için elimizden geleni yapacağız. Muhtarlarımız bizim vatandaşlara ulaşmamızdaki en yakın yol arkadaşlarımız. El birliği içinde, hep beraber çalışıp hizmet üreteceğiz” dedi.

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