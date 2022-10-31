İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Başkan Tuncel mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke’ye bağlı mahallelere ziyaret turuna devam ediyor.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Söke'ye bağlı mahallelere ziyaret turuna devam ediyor. Mahallelerde muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tuncel, sorun ve talepleri dinlerken, birçok soruna anında çözüm üretiyor.



Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel son olarak Burunköy ve Yeniköy Mahallelerini ziyaret etti. Burunköy'de muhtar Muharrem Kaçar ve mahalle sakinleri, Yeniköy'de muhtar Mehmet Limoncu ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Levent Tuncel, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Muhtarlar Başkanın ziyaretlerinden ve anında çözüm odaklı çalışmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.