Başkan Tuncel mesaiye her gün başka bir mahallede başlıyor

Bu buluşmalarda çevre mahalle muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tuncel, sorunları yerinde tespit edip, anında çözüme kavuşturuyor.

Yuvaca mahallesinin ardında Güzeltepe, Yamaç, Argavlı, Burunköy ve Yeniköy mahalleleri ziyaretleri gerçekleştiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; hafta sonunda Yenidoğan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yenidoğan Mahallesi'nde pazarcı esnafı ile kahvaltı yapan Başkan Tuncel, esnafların sorun ve taleplerini dinledi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel haftanın ilk mesai gününde ise güne Söke'ye bağlı Karacahayıt ve Çalıköy Mahalleleri ile başladı. İlk olarak Karacahayıt mahallesinde vatandaşlarla buluşan Başkan Tuncel, kahvehanede muhtar Nebil Kırca ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Ardından Çalıköy mahallesinde muhtar Aşkın Can ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Söke Belediyesi Şantiye Şefi Muammer Tosun ve Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak'ın da yer aldığı ziyaretlerde Başkan Tuncel, vatandaşlarla sohbet etti.

Haftanın belirli günlerinde çevre mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Belediyemize gelen talepleri elbette değerlendiriyor ve çözüyoruz. Ancak sorun ve şikayetleri yerinde görmek, vatandaşlarımızla bir arada güne başlayıp onlardan dinlemek beni daha çok mutlu ediyor. Bu anlamda vatandaşlarımızla bir arada, el ele olmaya devam edeceğiz. Birlikte yöneteceğiz sözü vererek göreve talip olmuştuk. Birlikte yönetme ve halkçı bir anlayışla yolumuza ve hizmetlerimize devam edeceğiz” dedi.