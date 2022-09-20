Başkan Tuncel, muhtar ve vatandaşlarla bir araya geliyor

Başkan Tuncel'in mahalle ziyaretlerinde ilk durakları Söke'ye bağlı Argavlı ve Yamaç Mahalleleri oldu. Mahalle ziyaretlerinde muhtarlar ve mahalle sakinleri ile bir araya gelen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, sorun ve talepleri dinliyor.

İlk ziyaret noktası Yamaç Mahallesi oldu. Başkan Tuncel'i Yamaç Mahalle Muhtarı Engin Çetin karşılarken; Başkan Tuncel ile mahalle muhtarlığı önünde muhtar Engin Çetin ve mahalle sakinleri ile keyifli bir sohbet geçekleştirdi.

Ardından Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel Söke'ye bağlı Argavlı Mahallesi'ne geçti. Argavlı Mahalle Muhtarı Kazım Kaya ve mahalle sakini vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Tuncel burada da talep ve önerileri dinledi.

Başkan Tuncel vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılaştı. Yamaç Muhtarı Engin Çetin ve Argavlı Mahalle Muhtarı Kazım Kaya ziyaretinden dolayı Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e teşekkür ederlerken, mutluluklarını ifade ettiler.

Ziyaretlerini sürdüreceğini dile getiren Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, “Gerek merkez, gerekse kırsal mahallelerimizde çalışmalarımız devam ediyor. El ele yürek yüreğe hizmet üretme gayreti içinde olduğumuz muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.