Başkan Tuncel mutluluk dağıtıyor

Söke ilçe merkezi ve çevre mahallelere yardım elini uzatan Söke Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlarına tekerlekli sandalye hediye etti. Çavdar Mahallesi'nden Ali Yıkılmaz, Savuca Mahallesi'nden Feride Kucak, Yenicami Mahallesi'nden Saime Temel, Çeltikçi Mahallesi'nden Oğuz Efe Yeşilyurt, Bakiye Bilir ihtiyaçları olan tekerlekli sandalyelerine kavuştu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla- belediye ekiplerince temin edilerek adreslerine teslim edilen sandalyelerine kavuşan vatandaşlar büyük mutluluk yaşadı.

Söke Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile hayırsever vatandaşlar arasında köprü olmaya da devam ediyor. Hayırseverler tarafından temin edilen malzeme ve gıda paketleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara Söke Belediyesi tarafından teslim ediliyor. Sökeli hayırseverlerden Mustafa Kolçak da Söke Belediyesi'ne iki adet tekerlekli sandalye bağışladı. Söke Belediyesi bu anlamda hayırseverlerin katkılarını bekliyor.

Söke Belediyesi olarak vatandaşların yüzlerini güldürmek, sıkıntılarını çözmek adına her zaman yanlarında olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Destek elimizi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın omuzlarından eksik etmeyeceğiz. Yeter ki bize ulaşıp, sıkıntılarını veya ihtiyaçlarını iletsinler. Katkıda bulunan tüm hayırseverlerimize de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.