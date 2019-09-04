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Başkan Tuncel zabıta personelini unutmadı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Zabıta Teşkilatı’nın 193.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, Zabıta Teşkilatı'nın 193. kuruluş yıl dönümünde zabıta personeliyle bir araya geldi.


Zabıta Müdürlüğünü ziyaret eden Başkan Tuncel, zabıta personelinin anlamlı haftasını kutladı. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e, Başkan Yardımcıları Veli Devrim Yerli ve Mustafa İberya Arıkan da eşlik etti.


‘Sökemiz için hayata geçireceğimiz projeler, yapacağımız tüm faaliyetler çalışma arkadaşlarımızın katkılarıyla olacak' diyen Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; “Zabıta belediyelerin önemli birimlerinden biri. Personelimizle birlikte yeni dönemde güzel işlere imza atacağımıza inancımız tam. Hepimiz özveri ile çalışacağız. Zabıta Müdürlüğümüzde görevli arkadaşlarımızın zabıta haftalarını kutluyorum” dedi.


Söke Belediyesi Zabıta Müdürü İbrahim İşlek ise Başkan Tuncel'e teşekkür etti. Pastanın kesildiği kutlamada Başkan Tuncel Zabıta personeli ile bir süre sohbet etti.

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