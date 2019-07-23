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Başkan Tuncel'den 24 Temmuz Gazeteciler Günü Mesajı

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının 111.

Yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı.


Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel mesajında, “Demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basın-yayın kuruluşları toplumun haber alma, bilinçlenme ve aydınlatılmasında büyük pay sahibidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle ‘Halkın müşterek sesi' olan basının baskılardan uzak, ifade özgürlüğü içerisinde hareket edebilmeleri; demokrasilerin gelişmişlik göstergesidir. Bu anlamda basının görevlerini özgürce yapması, çalışanlarının rahat ve güvenli ortama kavuşması oldukça önemlidir. Bu umut ve düşüncelerle; kamuoyunu doğru ve meslek etiğine uygun bilgilendiren, mesleklerini dürüst ve ilkeli olarak vefakarca yapan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Basında Sansürün Kaldırılışının yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

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