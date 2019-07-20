Başkan Tuncel'den kadın girişimciye destek

Söke'ye bağlı Bağarası Mahallesi'nde ikamet eden kadın girişimci Esma Yalabık, bundan böyle Kemalpaşa Parkı kafesini işletecek. Yıllardır atıl durumda olan Bağarası Mahallesi Kemalpaşa Parkı Söke Belediyesi ekiplerince yeniden ayağa kaldırılırken, içinde bulunan kafeterya da yeni işletmecisine kavuştu. Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla sembolik denebilecek bir ücret karşılığında kiraya verilen parkın kafeteryası bundan böyle kadın eline teslim edildi.

Bağarası Mahallesi sakini Esma Yalabık tarafından işletilecek olan ‘Hoş Sohbet' isimli çay bahçesinin açılış töreni yapıldı. Açılışa Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel beraberinde başkan yardımcısı Veli Devrim Yerli, meclis üyeleri Mehmet Arif Ceylan ve Mehmet Çetinkaya ile birlikte katıldı. Açılışta Bağarası Mahalle Muhtarı Esat Arıcı ve mahalle sakinleri de bulundu.

İşletme sahibi olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade eden kadın girişimci Esma Yalabık; “Uzun yıllar parkımız atıl vaziyetteydi. Başkanımız Levent Tuncel başta olmak üzere mahallelilerimizin desteği ile bu parkı yaşatmak istiyoruz. Burada kadınlar olarak aileleriyle birlik bir arada olabileceğimiz bir yer yaratacağız. Kadın girişimci olarak özellikle kadınların desteği ile her şeyi başaracağımıza inanıyorum. Bana destek olan Belediye Başkanımız Levent Tuncel, eşim Hakan Yalabık ve aileme çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kadın elinin değdiği her yerin güzelliklerle buluştuğuna dikkat çeken Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel ise; “Özellikle Bağarası Mahallemizde bir kadın girişimcinin ortaya çıkması, cesaretli olması beni çok mutlu etti. Bize de elbette destek olmak yakışırdı, göz ardı edemeyiz. Ekiplerimiz önce parkı genel olarak elden geçirdi, bugün de kafenin açılışını yaptık. Hem Bağarası'na hem de Esma kardeşimize hayırlı olsun” diye konuştu.