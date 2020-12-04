Başkan Tuncel'den, Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı verilişinin yıldönümü mesajı

Başkan Tuncel mesajında; “Birçok dünya ülkesinde, ülkemize göre çok daha yakın tarihte tanınan seçme ve seçilme hakkını Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk; 5 Aralık 1934'de bundan tam 86 yıl önce düşünmüş, kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkına sahip olmalarını sağlamıştır. Çıkarılan bu kanun kadınlarımızın sadece oy vermeye katılımını sağlamak değil, kadınlarımızın demokratik anlamda günlük yaşamın her alanında yer almalarının önünü açmıştır. Çağdaş bir anlayışın hakim olduğu, ilke ve devrimleriyle yön göstericimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kere daha saygı ve minnetle anıyorum. Hayatımıza anlam katan sevginin, emeğin ve fedakarlığın simgesi, toplumun temel direği kadınlarımızın 5 Aralık ‘Dünya Kadın Hakları Günü' ve ‘Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı' verilişinin 86. yıl dönümünü kutluyorum” ifadelerine yer verdi.