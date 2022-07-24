Başkan Uzun: “Gazetecilik adı altında kirli işler yapanları kapımızın önünden temizleyelim”

Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC), 24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla Aydın Valiliği önünde tören düzenledi. Türk basınında sansürün kaldırılışının yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından AGC Başkanı Ferdi Uzun, Atatürk Heykeli'ne çelenk koydu. Törende kısa bir konuşma yapan Başkan Uzun, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, gazetecilik adı altında kirli işler yapanların olduğunu hatırlattı.

Gazetecilik adı altında kirli işler yapanları kapının önünden temizlemek gerektiğini ifade eden AGC Başkanı Ferdi Uzun; “Göreve gelişimizin üzerinden yaklaşık 6 ay geçti, biz bir siyasetçi değiliz ama bir şeyler yapalım istedik ve bu noktada da kendimizi en iyi ifade edecek durumun bir gazete çıkartmak olduğuna karar verdik. Bu noktada heyecanlı ve gururluyuz ve bizi ifade ettiğini düşünüyoruz. Buradan elde edeceğimiz gelirle de cemiyet yararına çeşitli projeler yapacağız. Ben mesleğe başladığımdan bu yana benim hayat felsefem gazetecilere sansür uygulanmasın oldu ancak bana göre bunlardan çok daha önemlisi doğru ve ahlaklı gazeteciliktir. Çünkü şu anki duruma bakacak olursak bizim ne yazık ki gazeteciliği konuşacak bir ortamımız yok. Çünkü gazetecilik adı altında çok kirli işler yapılıyor. Biz gazeteciliği bu kirli işlerden kurtarmak için etik ve ahlaki değerleri de göz önünde bulundurmak için mücadele edeceğiz. Bu noktada koşacağız. Çünkü bizim koşmamız gerekiyor. 10 yıl sonra geriye baktığımızda pişman olmamamız gerekiyor. En büyük isteğim bizi itin ve bizi eleştirin. Sizlerin varlığı ile biz güçlüyüz. Her yıl 24 Temmuz Basın Bayramı'nın buruk kutlandığı söyleniyor. Evet, buruk kutlanıyor ama burada birlik ve beraberlik içerisinde olmamız da önem taşıyor. Sizlerden tek isteğim, gelin gazetecilik adı altında bu kirli işler yapanları kapımızın önünden temizleyelim. Bu noktada hepinizin desteğine çok ihtiyacımız var” dedi.