Başkan ve yöneticiler ‘Yaşam Tüneli'ni ziyaret etti

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilinçlendirilmesi amacıyla Aydın Muğla yolu üzerindeki uygulama noktasında oluşturulan ‘Yaşam tüneli' sadece hatalı sürücülerin değil bilinçli sürücülerin de ziyaret noktası haline geldi. Yaşam tünelindeki bilgilendirme videosunu izleyen Aydın Şoförler Odası başkanı Semih Özmeriç, “Sadece araç kullanan değil trafiğe çıkan herkesin yaşam tünelini ziyaret etmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, İçişleri Bakanlığı'nın eylem planı kapsamında oluşturulan ‘Yaşam Tüneli' basite alınan en basit kural ihlalinin bile nasıl feci kazalara neden olduğunu görüntüleri ile ortaya koyuyor. Trafik kazalarını en aza indirmeyi amaçlayan proje kapsamında kurulan yaşam çadırını sadece hata yapan sürücülerin değil trafiğe çıkan herkesin ibret için ziyaret etmesini isteyen Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Yönetim Kurulu Üyesi ve Şehiriçi Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, Türk-iş Aydın İl Temsilcisi ve Tes-İŞ Şube Başkanı Mustafa Aydın ile TARİŞ eski Başkanı Nizamettin Başaran yaşam tünelini ziyaret etti.

Yaşam Tüneli ziyareti sonrası açıklama yapan Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, “Direksiyona geçsin geçmesin trafiğe çıkan herkesin yaşam tünelini ziyaret edip en basit dediğimiz trafik kuralının ihlalinin bile ne kadar acı sonuçlar doğurduğunu izlemesini tavsiye ediyoruz. Burada özellikle kırmızı ışık ihlali, hızlı araç kullanma, hatalı şerit değiştirme, cep telefonu kullanmak sureti ile araç sürmenin tehlikeli sonuçları ile emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren ibretlik görüntüler var. Teknolojinin de gelişmesi ile birlikte trafik kazalarında trafik kazalarında en büyük kusur ve unsur insan faktörü oldu. Artık daha sağlıklı bir ulaşım için toplumumuzda trafik kültürü ve bilinci oluşması şart. En kısa zamanda en iyi şekilde bu yaşam tünelinde trafik kültür ve bilicinin oluşacağına inanıyorum” diyerek misafirperverliği bilgilendirmelerinden dolayı trafik ekiplerine teşekkür etti.

“Hata sadece sahibini bağlamıyor”

Ömrünü direksiyonda geçirmiş ve hiç trafik kusuru işlememiş kişilerin bile mutlaka trafik yaşam tünelini ziyaret etmesini tavsiye eden Şehiriçi Minibüs Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın, “Trafikte maalesef her koyun kendi bacağından asılmıyor. Yapılan hata sadece kusurlu kişiyi değil herkesi olumsuz etkiliyor. Mesela bir otomobilde emniyet kemeri takmayan bir yolcu, kaza esnasında kendisi ile birlikte kemer takan diğer yolcuların ölümüne sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle herkesin kurallara uyması şart” diyerek trafik bilincini arttırmak isteyen herkesin yaşam tünelini ziyaret etmesini istedi.

Günümüz şartlarında herkesin yaptığı iş ve taşıdığı sıfatın yanında bir de sürücü sıfatı olduğunu belirten Sendika Başkanı Mustafa Aydın, “Trafik nasıl bir yaşam şekli haline geldiyse trafik kültürü de yaşam kültürümüzün bir parçası haline gelmelidir. Bu nedenle yaşam tünelini herkesin ziyaret etmesini tavsiye ederiz” diye konuştu.