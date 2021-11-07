Başkan Yaman, güven tazeledi

Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi'nde genel kurul heyecanı yaşandı, kurulda tek adaylı gidilen seçimde mevcut başkan Hidayet Yaman, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın genelinde yaklaşık 10 bin üyesi bulunan Belediye İş Sendikası Aydın Şubesi, 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Birliktelik ve örgütlenmenin gücüne vurgu yapılan genel kurulda, şube başkanı ve yönetim kurulları şekillendi. Tek adaylı gidilen seçimlerde 5 dönemdir başkanlık görevini yürüten mevcut başkan Hidayet Yaman, başkanlığa aday gösterildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kurulda, çalışmaların anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Faaliyet raporunun okunmasının ardından seçilen divan kuruluna Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çavuşoğlu başkanlık etti. Divan kurulu tarafından üyelere sunulan yeni liste oy birliği ile kabul edilirken, yapılan seçimlerde mevcut başkan Hidayet Yaman, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kurulda teşekkür konuşması yapan Belediye İş Sendikası Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, örgütlenmenin önemine dikkat çekerek “2007 yılının Ocak ayından bu yana ‘ben' değil ‘biz' düşüncesiyle çıktığımız bu emek mücadelesinde, önümüze çıkan tüm engelleri ortak akılla kaldırarak, hep birlikte başarılı ve güzel çalışmalara imzamızı attık. Sorunlar ve hiçbir olumsuzluk, yapacak olduğumuz olumlu, güzel işlerin önünde engel olamaz. Mücadelemiz ülkemizin aydınlık geleceği, aydınlık yarınları için. Mücadelemizi Kuvayi Milliye'den, irademizi Mustafa Kemal Atatürk'ten almış bir neslin evlatlarıyız. Bu yüzden biz sözümüzü tutarız. Davamız, ailemiz, çocuklarımız ve onların geleceği için. Onları namerte muhtaç etmemek için. Yıllarca bizi ezenler ezdi. Biz kendimizden vazgeçtik ama şu bilinmelidir ki, bizi ezenlerin çocuklarına, çocuklarımızı asla ezdirmeyeceğiz. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz güvenden, vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu olağan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Hidayet Yaman'ın yönetimi, Osman Pınar, Ali Özcan, Ozan Çavuşoğlu, Murat Turan isimlerinden oluştu.

Yoğun bir katılımın olduğu 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş, Belediye İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Kemal Çavuşoğlu, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Aydın Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanı Okan Yalçın ile sendika üyeleri katıldı.