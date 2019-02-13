Başkanı gözaltında olan Didim Ticaret Odası'ndan açıklama

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada Hazine arazi işgalleri kapsamında göz altına alınan Oda yönetim kurulu başkanı Hilmi Erbaş'a sahip çıktı.

Erbaş'ın gözaltına alınması sonrasında Didim Ticaret Odası yönetim kurulu yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada “Hazine arazilerinin işgali hakkındaki soruşturma kapsamında yönetim kurulu başkanımız Hilmi Erbaş 12 Şubat 2019 tarihinde gözaltına alınmış, yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmamıştır. Yönetim kurulumuz, hazine işgalleri konusunda göreve geldiği günden bu tarafa konunun tarafı olan kurumlarla bir araya gelinen her platformda konuyu gündeme taşımış, işgalin ortadan kaldırılması ve önlenmesini talep etmiştir.Açıklamada Didim Ticaret odasının işgallerinin durdurulması noktasında yapılan görüşmelere ve ziyaretlere de atıfta bulunularak “2 Kasım 2018 tarihinde Aydın Valimiz Sayın Yavuz Selim Köşger'e yaptığımız ziyarette hazine işgalleri gündeme getirilmiş ve işgallerin son bulması için yardımları istenmiştir. Yine Sayın Valimizin 17 Ocak 2019 tarihinde ilçemizde gerçekleştirdiği, mahalle muhtarları, STK Temsilcileri, daire amirleri ve İlçe kaymakamımız Mehmet Türköz'ün katıldığı değerlendirme toplantısında başkanımız Hilmi Erbaş söz alarak bu konuyu gündeme getirmiş işgallerin sonlandırılması için girişimlerde bulunulması talebini yenilemiştir. Aynı sebep ile Kaymakamımız Mehmet Türköz ve Cumhuriyet Başsavcımız Çetin Yılmaz ziyaret edilerek kamu arazilerinin işgaline son verilmesi için talepte bulunulmuştur. Yine Odamızın girişimleri ile hayata geçen Didim'deki STK'lar, Odalar ve Yerel Yönetim tarafından oluşturulan Didim Platformunun; 6 Kasım 2018, 4 Aralık 2018 ve 8 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşen toplantılarında konu gündeme getirilmiş, paydaş kurumlar ile konunun çözümü için değerlendirmelerde bulunulmuştur.”denildi.

Açıklamanın sonunda ise adaletin yerine bulunacağı inancı taşınırken şu cümlelere yer verildi; “Göreve geldiğimiz ilk günden bu tarafa net bir tavırla işgallerin sonlandırılmasını talep eden Oda başkanımız ve yönetim kurulumuz kamuoyunda ve sosyal medyada bir takım çevrelerin haksız ithamlarına maruz kalmaktan son derece müteessirdir. Sürecin sonunda adaletin yerini bulacağına olan inancımız ve yargıya olan güvenimiz tamdır.”