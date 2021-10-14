Başkanvekili Altıntaş, Altı Nokta Körler Derneği üyeleri için kitap okudu

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş, 'kitapların sesi olalım' sloganıyla Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından düzenlenen kitap okuma etkinliğinin ilk konuğu oldu.

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından 2017 yılından bu yana 'Kitapların sesi olalım' sloganıyla gerçekleştirilen fakat pandemi sebebiyle bir süre ara verilen etkinlik, uzun bir aranın ardından tekrar başladı. Dernek binasında gerçekleştirilen etkinliğin ilk konuğu ise Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Barış Altıntaş oldu. Altıntaş, görme engelli dernek üyeleri için Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü isimli kitabını seslendirdi.

Anlamlı bir etkinlikte yer almaktan ve usta bir yazarın eserine ses olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Altıntaş, “Sivil toplum örgütlerine destek olarak onların bu tür etkinliklerinde yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Altıntaş'a kendileri için anlamlı olan etkinlikte yer aldığı için teşekkür eden Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen ise, “Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimiz Barış Altıntaş'a kitabımızın sesi oldukları için çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Etkinliğe dernek üyelerinin yanı sıra Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim gören gençler de katıldı. Normalleşme süreci ile birlikte yeniden başlayan etkinlik her hafta Çarşamba günü 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.