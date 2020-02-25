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Bayanların başlama vuruşunu Bayan Başkan yapacak

Kadınların oluşturduğu Aydın Basın Takımı ile Aydın 09 Takımı’nın 8 Mart Kadınlar Günü’nde oynayacağı futbol maçının başlama vuruşunu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak.

Kadınların oluşturduğu Aydın Basın Takımı ile Aydın 09 Takımı'nın 8 Mart Kadınlar Günü'nde oynayacağı futbol maçının başlama vuruşunu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak.



Aydın'da görev yapan kadın basın mensuplarının oluşturduğu Aydın Basın Takımı, yine bir futbol maçında sahaya çıkmaya hazırlanıyor. 12 Ocak'ta topuklu ayakkabılarıyla sahaya çıkarak kadına karşı şiddete dikkat çeken kadın basın mensupları, geçtiğimiz günlerde Aydın protokolü ile oynadığı voleybol maçının ardından yine bir futbol maçı yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Basın Takımı ile farklı meslek kollarından kadınlarının oluşturduğu Aydın 09 Takımı, 8 Mart Kadınlar Günü'nde sahaya çıkacak. Efeler'deki İlhami Ortekin Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı maçta başlama vuruşunu ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yapacak.

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