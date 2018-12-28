Bayat ekmekler lezzete dönüştü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ülke genelindeki ekmek israfına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ‘Bayat ekmeklerden yepyeni lezzetlere' isimli yarışmada jüri üyesi olan anaokulu öğrencileri annelerinin bayat ekmek kullanarak hazırladığı birbirinden güzel lezzetlere puan verdi. Minik jüri üyeleri birinci gelebilmek için yarışan annelerin hazırladığı yiyecekleri tek tek tadarak hemen yanı başlarında bulunan diğer jüri üyesi büyükleri ile adeta yarıştı.

Okul öncesi eğitim gören çocuklardan 40 annenin bayat ekmek kullanarak hazırlamış olduğu yiyeceklerin yarıştırıldığı etkinlikte jüri üyesi olan çocuklar da büyüklerin hazırladığı yemekleri tadıp puan verdi. Ekmek israfını önlemek ve bayat ekmeklerin de bir şekilde değerlendirilebileceğini göstermek amacıyla da gerçekleşen etkinlikte çocuklar da büyükler de bilinçlendirildi.

Pastadan keke, tatlıdan salatalara kadar birbirinden ilginç yiyeceklerin yarıştığı etkinlikte şirinlikleri ile de büyük alkış alan minik jüri üyeleri verdikleri puanlarla yarışma sonucunu etkilemediler ama görevleri boyunca yedikleri yiyeceklerle ve annelerine verdikleri puanlarla güne damga vurdular.

Nazilli Zübeyde Hanım anaokulunun dördüncüsünü düzenlediği ve yıl ilk kez uluslararası e-Twining projesi kapsamına da giren ‘Sepetimde Ekmek Var Projesi'nin yarışanları da jüri üyeleri de 5 yaş grubu oldu. Mehmet Kaan Korkut, Hüseyin Eymen Erol, Tülay Elif Yağcı ve Öykü Toprak Engel'in jüride görev alan teyzeleri ile beraber puanladığı arkadaşları ile annelerinin hazırladığı birbirinden lezzetli bayat ekmekler kullanılarak yapılan yiyecekler aynı zamana büyük coşkuya sahne oldu.

Önce uzun bir masa üzerinde sergilenerek görücüye çıkan birbirinden lezzetli yiyecekler daha sonra tek tek öğrenci ve anneler tarafından jüri üyelerine tanıtıldı. Daha sonra yiyecekler tek tek jüri üyelerine tattırılarak puanlamaya geçildi. Hilal Pamukoğlu, Gürşen Aydın, Zübeyde Hezer ve Neşe Kızılırmak'tan oluşan jüri üyelerinin puanladığı yarışmada birinciliği ‘Görkem'in görkemli pastası' ile yarışan Görkem ve annesi Kezban Yetim elde etti. Yarışmada ikinciliği ise ‘Defne'nin tatlı ve renkli şöleni' ile Defne ve annesi Emine Kocaman elde ederken üçüncülük de ‘Bayat ekmekli Truff' ile Merter Ege ve annesi Müşerref Laleli'nin oldu. Dereceye girenlerin ödülleri ve belgelerini ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Hıdır Dağaşan ile birlikte şube Müdürleri Latif Akgün ve Yılmaz Bilen tarafından verildi.

Ekmek israfına dikkat çekildi

Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün; “Uluslararası bir program olan e-Twinning programı kapsamında ‘sepetimde ekmek var' projesi etkinliğine katıldık. Öncelikle amaç, ekmek israfına dikkat çekmek, velilerimizin de katılımı ile birlikte atık ekmeklerden elde edilen yiyeceklerin sunumu ile birlikte küçük bir yarışma ortamı oluşturulmuş. Hem velilerimizin hem de okul öncesi çağındaki çocuklarımızın ekmek israfına karşı dikkatlerini çekip bu konuda farkındalık oluşturmaya çalışılmış” dedi.

Bayat ekmeklerden yepyeni lezzetlere

Anaokulu Müdürü Hicran Toprakçı ise “Okulumuzla birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alıyoruz. Bu da onlardan bir tanesi ve bakanlığımızın uygulamakta olduğu bir proje. Bizler de bunları desteklemek, çocuklarımızı ve velilerimizi bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak adına yaptığımız ‘4. Geleneksel Bayat Ekmeklerden Yepyeni Lezzetlere' isimli yarışmamızı bu sene uluslararası düzeyde e-Twinning projesi kapsamında yapıyoruz. e-Twinning projemizin ismi de ‘sepetimde ekmek var'. Çocuklarda israf etmeme ve ekmekleri değerlendirme amaçlanıyor. Bu bilinci velilerimiz de ve çocuklarımız da oluşturmak istiyoruz" dedi.

Etkinlik içerisinde ayrıca ilçe genelinde yapılan resim yarışmasında birinci olan Hüseyin Alper Süngü'ye madalya ve hediyesi Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Akgün tarafından verildi.