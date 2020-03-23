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Bayındır halkından Başkan Özcan'a teşekkür

Nazilli Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bayındır Mahallesi’nde gerçekleştirilen genel temizlik ve dezenfekte işlemlerini yerinde inceleyen Başkan Kürşat Özcan, çalışmaların diğer mahallelerde devam edeceğini vurguladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçe ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından Bayındır Mahallesi'nde gerçekleştirilen genel temizlik ve dezenfekte işlemlerini yerinde inceleyen Başkan Kürşat Özcan, çalışmaların diğer mahallelerde devam edeceğini vurguladı.



Korona virüs ile mücadele çalışmalarının yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerinin aksamaması için yoğun mesai harcadıklarını belirten Özcan, “Bayındır Mahallemizdeki tüm sokaklarımızda genel temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Mahallemizde bulunan cami ve okullarımızda dezenfekte çalışması yaptık. Vatandaşlarımızın gerekli kişisel önlemlerini almaları ve zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunduk. Nazilli'mizde tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda, cami ve okullarımızda, vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı tüm alanlarda genel temizlik ve dezenfekte çalışmalarımızı rutin olarak sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.



Çalışmaları yakından takip eden Bayındır Mahallesi sakinleri, “Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemizi çiçek gibi yaptı. Taleplerimizi birebir dinledi. Mahallemizin eksiklerinin giderilmesi için söz verdi. Bayındır halkı olarak kendisine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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