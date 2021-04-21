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Bayrağı söken şüpheli serbest bırakıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir işyerine ait bayrağı duvardan söken şüpheli çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir işyerine ait bayrağı duvardan söken şüpheli çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Geçtiğimiz günlerde, Alacamescit Mahallesi Sönmez Sokak üzerinde bir işyerine ait Türk Bayrağını duvardan indiren şüpheli kısa süre içerisinde tespit edilmiş, yapılan operasyonla yakalanmıştı. Adliyeye girdiği esnada basın mensuplarının "Bayrağı neden yırttınız?" sorusuna "çok sevdiğimden" cevabını veren M.Ö. çıkarıldığı mahkemece adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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