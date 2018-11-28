Bayram Ali Dağlı, 'Renklerin Armonisi' resim sergisi ile anıldı

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi işbirliği ile Aydın Lisesi eski Resim Öğretmenlerinden merhum Bayram Ali Dağlı'nın yapmış olduğu yağlıboya eserler, Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, ziyaretçilerden tam not aldı.

Düzenlenen serginin açılışına Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, Efeler Belediye Başkan Vekili Halis Günday, Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir, merhum Bayram Ali Dağlı'nın ailesi, sevenleri ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Dört gün boyunca sergilenecek olan tabloların sahibi merhum Bayram Ali Dağlı'nın oğlu İlhan Dağlı yaptığı konuşmada,” Babamın yapmış olduğu 30 tabloyu Efeler Belediyesi'ne bağışladık. Babamın birçok farklı eseri bulunuyor. Yaşamı boyunca sanatla içe içe olan babam öğrencilerini yönlendirirdi. Bugün babamın yönlendirmiş olduğu öğrenciler arasında ressamlar da var. Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyinin katkılarıyla babamın anısına böyle bir sergi açtık” dedi.

Efeler Kent Konseyi Başkanı Dr. Tuncay Erdemir ise, “Efeler Belediyesi'nin ve Başkan Özakcan'ın desteğiyle kentimizde sanatı ve kültürü ön plana çıkarıp, toplumun gelişmesine katkı sunmaya çalışıyoruz. Ülkenin kalkınması ancak bilim, kültür ve güzel sanatlarla mümkündür” ifadelerini kullandı.