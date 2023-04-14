Bayram çikolataları adeta göz doldurdu

Yüzyıldan sonra tüketilmeye başlanan çikolata, Türklerin milli tatlısı baklavanın tahtını sarsmaya başladı. Merkezi Aydın'ın Nazilli ilçesinde bulunan ve pek çok bölgeye satış yapan Chocolate 333 onlarca çeşit çikolata ile bayram hazırlıklarına başladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nda, bayramlarda insanların birbirlerine hediye verme geleneği devam ediyor. Eskiden lokum ve çeşitli tatlı türleri ile yapılan hediyeleri yeni nesil çikolatayı da ekleyince bayram hazırlıkları da yeni nesle ayak uydurmaya başladı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde Avrupa'dan getirilen o dönem daha çok zenginler tarafından tüketilen çikolata bayram öncesi vitrinleri süslemeye başladı.

Chocolate 333 markasını bünyesinde barındıran Uğur Entegre Gıda ramazan bayramı dolayısıyla hummalı bir çalışma başlattı. Tarihten bu yana insanların sevdikleri ile bir araya geldiği mutlu günlerin tatlı ve çikolata ile taçlandırıldığını belirten Chocolate 333 Gıda Mühendisi Selin Tok, “Mili ve dini günlerimizin başında gelen bayram buluşmalarını tatlı ile taçlandırırız. Chocolate 333 olarak bayramlara özel hazırladığımız özel seri bayram çikolatalarımızla yine halkımızın hizmetindeyiz. Ürünlerimizi Nazilli'de bulunan merkezimizde hazırlayıp, Nazilli, Kuşadası, İzmir Bostanlı ve Buca ilçelerinde bulunan mağazalarımızdan tüketicilerimize ulaştırıyoruz. Şık kutusuyla bayramda ve özel günlerde insanlarımızın sevdiklerine verebileceği en nefis hediyeyi hazırladık” diye konuştu.