Bayram öncesi Türk kahvesi kuyruğu

Kurban Bayramı arifesinde Aydın'ın Efeler ilçesindeki kuru kahveciler önünde uzun kuyruklar oluştu.

Aydın'da Kurban Bayramı öncesi kuru kahvecilerde müşteri yoğunluğu yaşandı. Kurban Bayramı dolayısıyla en fazla yoğunluk kurbanlık pazarında yaşanırken, kurbanlıktan sonra ilgi gören yerlerin başında kuru kahveciler

geldi. Aydınlı vatandaşlar Türk kahvesi almak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Kurban Bayramı'na saatler kala ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da çarşı ve pazarlar bayram hazırlığı yapanlarla doldu. İş yerleri önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, esnaflara da bayram ettirdi. Kuru kahveci Mustafa Ali Devecioğlu, "Türk kahvesi için 'bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var' derler. Vatandaşlarımız da her bayram olduğu gibi bu bayram da Türk kahvesine ilgi gösteriyor. Eskiden beri bir kültür olarak devam eden Türk kahvesi yeni kuşak tarafından da sevilerek tüketiliyor" dedi.

Türk kahvesinin bir çok faydasının olduğunu da kaydeden Devecioğlu, "Türk kahvesinin ağrı kesici özelliği vardır. Metabolizmayı hızlandırıp, sindirim sistemini düzenliyor. Beyin yorgunluğunu önleyen Türk kahvesi zihnimizi boşaltmak veya stresten uzak durmak isteyenler tarafından da sık olarak tercih ediliyor" diye konuştu.