Bayram ziyareti için il dışına çıktı, korona virüse yakalandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde bayram ziyareti sonrasında hastalık semptomları gösteren bir vatandaşın korona virüs testi pozitif çıktı, vatandaşlar anonsla uyarıldı.

Karacasu ilçesinin Ataeymir Mahallesi'nde bir vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından, Geyre Mahallesi'nde de bir vatandaşın testi pozitif çıktı. Karacasu Kaymakamlığı tarafından yapılan anons ile vatandaşlara kurallara ve tedbirlere uyulması konusunda uyarılarda bulunuldu.

Geyre Mahallesi'nde bayram ziyareti için il dışına çıkan bir vatandaşın temaslı olduğunun belirlenmesi üzerine evinde izolasyona alındı. İzolasyon sürecinde hastalık semptomları göstermeye başlayan vatandaştan alınan numuneler sonrasında korona virüs testinin pozitif çıktığı belirlendi. Korona virüse yakalandığı tespit edilen vatandaşın temaslı olduğu kişiler de sağlık ve emniyet ekipleri tarafından tespit edilerek izolasyona alındı. Yaşanılan durum sonrasında Karacasu Kaymakamlığı tarafından ilçe genelinde anonslar yapılarak vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda uyarı yapıldı.

“Kurallara uyulması büyük önem arz ediyor”

İlçe genelindeki Mahallelerde Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley'in adı ile yapılan anonsta “Normal yaşam sürecine girdiğimiz bu dönemde Geyre Mahallemizden il dışına bayram ziyaretine giden ve sonrasında temaslı olduğunun belirlenmesi ile 16 Ağustos 2020 tarihinde evinde izole altına aldığımız bir vatandaşımızın dün hastalık sempotomları göstermesi üzerine alınan numuneleri bugün pozitif çıkmıştır. Kovid-19 maalesef Atateymir Mahallemizden sonra, Geyre Mahallemizde de vuku bulmuştur. Filyasyon ekiplerimiz ve güvenlik güçlerimizce temaslı olduğu kişilerin tespiti yapışmış olup temaslılar ev izolasyonuna alınmıştır. Korona virüsün ilçemizde daha fazla yayılmaması için daha duyarlı davranıp alınan tedbir ve kurallara kesinlikle uyulması büyük önem arz etmektedir” denildi.