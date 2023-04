Bayram'da, el yapımı dolgu çikolata satışları patladı

Türkiye'de kuruyemiş ve şekerleme sektörünün öncü isimlerinden Tuğba Kuruyemiş'te bayram dolayısıyla tonlarca çikolata üretimi yapıldı. Özellikle nişanlı gençlerin kız evi ziyaretleri için özel el yapımı dolgu çikolatalara yoğun ilgi gösteriyor. Bu arada Türkiye'de çikolatayı en çok erkeklerin aldığı kadınların tükettiği belirtildi.

Tarihten bu yana çikolatanın tadının yanı sıra birbirini seven insanlar arasında özel anlam taşıdığını bu nedenle evlilik hazırlığındaki gençler tarafından daha çok ilgi gördüğünü belirten Tuğba Kuruyemiş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tonkul, ülke genelindeki tüm mağazalarda bayram dolayısıyla en yoğun ilgiyi çikolata stantlarının gördüğünü belirtti.

Tarih boyunca kadınların çikolata ve çiçeğe karşı ayrı bir ilgilerinin olduğunu bu nedenle çikolatanın en çok erkekler tarafından alınıp kadınlar tarafından tüketildiğini belirten Tonkul, “Anadolu'nun her ilinin kendine göre çok güzel gelenekleri var. Birçok yerde gelenekler farklı olsa da sevdiğine çikolata götürme geleneği ülkemizin her yerinde yaygın. Özellikle genç kuşak artık tanışma gününden kız istemesine, nişan merasiminden kahve günlerine kadar her etkinliği özellikle bayram sevinçlerini çikolata ile taçlandırmayı tercih ediyor. Biz de bu kültüre el yapımı dolgu çikolatalarımızla destek veriyoruz. Her gün Aydın'dan Türkiye'nin her noktasında özel el yapımı dolgulu çikolata yapıp gönderiyoruz. Hatta bazen, müşterilerin talepleri doğrultusunda kişiye özel üretim yapıyoruz” dedi.