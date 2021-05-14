Bayramda görev başında olan sağlıkçılar unutulmadı

Aydın'da Ramazan Bayramı'nda görev başında olan sağlıkçılar unutulmadı. Aydın Devlet, Atatürk Devlet ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi yöneticileri nöbetçi personeli ziyaret ederek bayramlaştı.

Korona virüsün ülkemizde görüldüğü günden bu yana mesai mefhumu gözetmeksizin görev başında olan sağlıkçılar Ramazan Bayramı'nda da unutulmadı. Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, Aydın Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Onur Türkkan ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar ile hastane yöneticileri bayramda nöbetçi olan sağlık personelini, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Sağlık personeline bugüne kadar göstermiş oldukları fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür eden yöneticiler, tedavi gören hastalara da acil şifalar diledi.