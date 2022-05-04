Bayramda Milli Parka ziyaretçi akını

-Doğal güzelliğiyle her sene çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı Ramazan Bayramı'nda da vatandaşların akınına uğradı.

Eşsiz doğal güzelliği ve canlı çeşitliliğiyle her sene yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda kişinin geldiği Kuşadası Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda Ramazan Bayramı'nda da manzara değişmedi. Bayram'ın ilk üç gününde milli park yaklaşık 30 bin kişiyi ağırladı.

3 günde 30 bin kişi ziyaret etti

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürü Koray Aşık, özellikle Ramazan Bayramı sürecini çok yoğun geçirdiklerini anlattı. Bayram boyunca gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Aşık, "Tüm milli park alanlarımıza üç günlük bayram boyunca yaklaşık 30 bin ziyaretçi giriş yapmıştır. Bu süreçte olumsuz bir şey yaşanmamıştır. Yenilenen ahşap üniteler ve hizmete giren işletmeler ziyaretçilerimiz tarafından beğeniyle karşılanmıştır. İçmeler koyunda yoğun bir ziyaretçi talebi gerçekleşmiştir. Ziyaretçilerimizin milli parkımızdan tüm yıl boyunca faydalanmalarını amaçlıyoruz" dedi.