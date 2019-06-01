Bayramda sıcaklıklar mevsim normallerine inecek

AYDIN (İHA) – Ege Bölgesi'nde halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının arife gününden itibaren Ramazan Bayramı süresince normal seviyelere düşeceği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan son değerlendirmelere göre; halen Ege Bölgesi'nde etkili olan sıcak hava dalgası sebebi ile mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların bayram tatili süresince azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili süresince bölgede yer alan İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale illerinde havanın genellikle parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Bayram tatili süresince nüfus yoğunluğunun artması beklenen Ege kıyı kesimlerinde yağış beklenmiyor. Tatil bölgelerinde de havanın genellikle az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesine bağlı il merkezlerinde arife günü ve Ramazan Bayramı süresince beklenen günün en yüksek ve en düşük sıcaklarının ise şöyle olacağı tahmin ediliyor.