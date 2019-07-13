İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bayramlaşmaya gitti, cenazesi geldi

Aydın’ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Mahallesi’nde yaşayan 49 yaşındaki Necip Bingöl, bayramlaşmak için çıktığı evine bir daha dönemedi.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Kırsal Koçak Mahallesi'nde yaşayan 49 yaşındaki Necip Bingöl, bayramlaşmak için çıktığı evine bir daha dönemedi. 37 gün sonra eve cenazesi gelen talihsiz adam toprağa verildi.


Edinilen bilgiye göre; Ramazan Bayramı'nda Köşk Koçak Mahallesi'nden İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Hamaköy'deki akrabasına bayramlaşmaya giden Necip Bingöl, ziyaret esnasında Hamaköy'deki akrabasının evinde merdivenlerden düştü. 112 Acil Servis ambulansı ile tedavi için Ödemiş'e kaldırılan Necip Bingöl yaklaşık 36 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bingöl ikamet ettiği Koçak Mahallesi'nde toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.