Baz istasyonunu soyan 3 hırsız tutuklandı

AYDIN (İHA) –Aydın'ın İncirliova ilçesinde, bir GSM firmasına ait baz istasyonundan 12 adet güç kaynağı çaldıkları iddia edilen ve jandarmanın takibi sonucu Germencik'te yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesinde bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonunun kapısının kırılarak içeriye girildiği ve içeride bulunan 12 adet güç kaynağının çalındığının bildirilmesi üzerine Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince araştırma başlatıldı.

Yürütülen çok yönlü ve titiz çalışmalar sonucu yapılan araştırmada Germencik ilçesi Kızılcagedik Mahallesinde park halinde ele geçirilen araç içerinde baz istasyonundan çalınan akülerin olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından F.A., A. E. ve M.C.Ö. oldukları tespit edilen şüpheliler, adli makamların talimatı ile önceden tespit edilen adreslerinde düzenlen operasyonla yakalanarak göz altına alındı. Şüpheliler karakoldaki işlemlerinin ardın dan adli makamlara sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler, hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.