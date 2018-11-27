Behice Boran Parkı Peyzaj Projeleri Sergisi ziyarete açıldı

Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenecek olan Türkmen Mahallesi Kayhan Sokak'ta bulunan Behice Boran Parkı'nda uygulanması amacıyla Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan projeler İbramaki Sanat Galerisi'nde sergilenmeye başlandı.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ADÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü işbirliğinde hazırlanan projelerin yer aldığı sergi, İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir kokteylle açıldı. Serginin açılışına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Hakan Turhan, Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Şerifoğlu, ADÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Tendü Hilal Göktuğ, Abdullah Akpınar ve EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Dr. Akpınar, Kuşadası Belediyesi'ne böyle bir proje çalışmasını yapacak fırsatı verdiği için teşekkür ederek “Bu yıl Kuşadası Belediyesi'yle, Behice Boran Parkı'nın yeniden tasarlanması için bir proje gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi, öğrencilerimizin mezuniyetten önce deneyim kazanması ve bu deneyimi mezuniyet sonrasında hayata geçirebilmeleri açısından çok önemli buluyoruz. Aynı zamanda kamu ve üniversite işbirliğini de sağlamış oluyoruz” dedi.

Akpınar'ın ardından konuşan Dr. Göktuğ, Kuşadası Belediyesi ile ADÜ arasında yapılan işbirliğinin önemine dikkat çekerek “Bu güzel işbirliğiyle, hem Kuşadası'na güzel bir park kazandıracağız, hem de öğrencilerimiz deneyim kazanmış olacaklar. Bu proje çalışması, öğrencilerimiz açısından adeta bir staj gibi oldu. Bu nedenle bizlere bu fırsatı verdiği için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkan Vekili Turhan ise, kamu kurumlarının akademi ile işbirliği yapmasının çok önemli olduğunu belirterek “Türkmen Mahallesi'nde bulunan Behice Boran Parkı'nı sizlerin çizimleriyle hayata geçireceğiz. Buradaki 30'a yakın projenin 3 tanesi ödüle layık görülecek ancak diğer tüm projeler değerlendirilecek. İleride başka parklar yapılırken sizin çizimlerinizden faydalanacağız. Sizlerin mezuniyetine katkıda bulunmak bizler için önemli bir mutluluk kaynağı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Elinize, emeğinize sağlık.”

Proje sergisi 2 Kasım tarihine kadar İbramaki Sanat Galerisi'nde görülebilecek.