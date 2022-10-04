İhlas Haber Ajansı

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Bekçiler 1 ayda 37 aranan şahıs ve birçok ruhsatsız tabanca ele geçirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde görev alan Çarşı ve Mahalle Bekçileri son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev alan Çarşı ve Mahalle Bekçileri son 1 ayda çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Ayrıca şüphelendikleri şahısların yapılan üst aramasında ise 6 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve tüfek ele geçirdi.



Kuşadası Polis Merkez Karakol Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Kuşadası'nda huzuru sağlamaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nın çeşitli mahallelerinde görev alan Çarşı ve Mahalle Bekçileri son 1 ay içerisinde çeşitli suçlardan aranan 37 şüpheliyi yapılan uygulamalarda kıskıvrak yakaladı. Ayrıca yapılan kaba üst aramasında ise 6 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve tüfek ele geçirildi. Yapılan uygulamalardan memnun kalan Kuşadası halkı, bekçilere kolaylık dileyerek uygulamalardan memnun kaldıklarını dile getirdi.

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