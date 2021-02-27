Bekçiler, 4 aranan şahıs yakaladı, 3 silah ele geçirdi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi'nde Çarşı ve Mahalle Bekçileri bir gecede, 4 aranan şahıs yakalarken, 2 uzun namlulu tüfek ve 1 tabanca ele geçirdi.

Kuşadası Polis Merkez Amirliği'ne bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin 1 gecede yaptıkları icraat Kuşadası halkı tarafından takdir edildi. Gece Kartalları, Hacıfeyzullah Mahallesi Zafer Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri Özhan G., isimli şahısa GBT kontrolü yaptı. Şüphelinin Germencik Sulh ve Ceza Hakimliğince hırsızlık, Aydın 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi. Ayrıca Ege Mahallesi 421. Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri Tuncay T. isimli kişinin yapılan GBT kontrolünde ise Aydın Asliye ceza mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan arandığı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durumundan şüphelendikleri Ramazan E. isimli kişinin yapılan GBT kontrolünde ise Didim 2'inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Son olarak, Ege Mahallesi 421. Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri Mehmet S. isimli kişinin yapılan GBT kontrolünde Aydın Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hırsızlık, başkasının kredi kartını kullanmak başta olmak üzere 7 ayrı suçtan arandığı ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. 4 şüpheli Bekçiler tarafından gözaltına alındı. Ayrıca İkiçeşmelik Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durduran Çarşı ve Mahalle Bekçileri arama yaptı. Yapılan aramada 2 uzun namlulu tüfek ve 1 adet silah çıktı. Şüpheli Gece Kartalları tarafından gözaltına alındı. Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nin yaptıkları çalışmalar takdirle karşılandı.