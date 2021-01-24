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Bekçiler uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bekçiler tarafından şüpheli şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bekçiler tarafından şüpheli şahsın yapılan üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İkiçeşmelik Mahallesi Badem sokak üzerinde bir kişinin durumundan şüphelenen bekçiler GBT sorgulaması yaptı. Yapılan sorgulamada şahısın H.T. olduğu tespit edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında ise 7.85 gr. esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli bekçiler tarafından gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlattı.

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