Bekçilerin sorguladığı 4 şüpheli de hırsız çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri, birlikte yürüyen 4 şüphelinin kimliğini sorgularken, şüphelilerin hepsinin hırsızlıktan aranması olduğunu tespit etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin hepsi serbest bırakıldı.

Gece saatlerinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri Camiatik Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde rutin devriye gezdikleri sırada birlikte yürüyen 4 kişiyi durdurdu. Bekçiler şüphelilerin hepsinin üstünü arayarak kimliklerini sorgulamaya başladı. Yapılan sorgulamada İ.D. isimli şüphelinin açıktan hırsızlık, S.E. isimli şüphelinin bina içinde muhafaza alınmış eşya hakkında hırsızlık, Ş.A. isimli şüphelinin açıktan hırsızlık ve son olarak H.E. isimli şüphelinin de hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 4 şüphelinin de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.