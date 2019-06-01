Bekir Aygül, yeni kitabı ‘Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş'u okuyucuları için imzaladı

Yörüklerin hayatını konu alan “Çadırın Işığı, Orta Asya'dan Anadolu'ya Esen Yörük Rüzgarı” adlı romanıyla tanınan yazar Bekir Aygül, bu romanın ardından Yörüklerin kültürel, sosyal, ekonomik, askeri ve tüm yaşamlarını konu alan “Çadırın Gizemi, Yörüklerin Anayasası” isimli kitabı ile kamuoyunun takdirini kazandı.

Çadır serisine devam eden Yazar Bekir Aygül'ün yeni çıkan romanı “Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş” adlı kitabı oldukça iddialı bir çalışma içeriyor. Yazar Bekir Aygül, “Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş” adlı kitabı için Aydın Valiliği tarafından düzenlenen Aydın 2. Kitap Fuarı'nda imza günü düzenledi. Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, Memur-Sen Aydın İl Temsilcisi Ali Aygül, Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener ve birçok okuyucusunun yoğun ilgisiyle karşılaşan Aygül, daha yeni basılmasına rağmen büyük beğeni toplayan kitabını imzaladı.

Yörüklerin gelenek, görenek ve yaşantılarının ele alındığı “Çadır” serisi kitaplarına devam ettiğini belirten yazar Bekir Aygül, “Bu konuda ilk kitabımız Yörüklerin hayatını konu alan ‘Çadırın Işığı, Orta Asya'dan Anadolu'ya Esen Yörük Rüzgarı' adlı romanımızdı. Daha sonra Yörüklerin kültürel, sosyal, ekonomik, askeri ve tüm yaşamlarını konu alan ‘Çadırın Gizemi, Yörüklerin Anayasası' isimli kitabımızı yayımlayarak okuyucularımızın hizmetine sunduk. Şimdi de ‘Çadır' serisini devam ettirerek ‘Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş' adlı romanımızı yayımladık. Kitabımız Yörük kültürüyle yoğrulmuş kahramanların mücadelelerine sahne oluyor. Dünya sanayi devrimi, savaşlar, kapitalist ekonominin acımasız sonuçları, ileri teknolojiye geçiş ve globalleşme toplumları temel değer yargılarından uzaklaştırarak büyük bir sosyal dönüşüme sahne olmuştur. Sosyal hayatın her alanında büyük kırılmalara yol açan ve sonuçları itibariyle düşündürücü dersler veren bu değişimi kitabımızda sade bir dille kurguladık. Böylece genç kuşaklara bir öğüt, her yaş gurubu için de ibretlik dersler vermeyi amaçladık. Çadırın Gözü, Yeniden Doğuş' adlı kitabımızın okuyucularımıza bir farkındalık dünyasına sevk edeceğine inanıyorum” diye konuştu.