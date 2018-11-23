Belçika'nın ‘Kral Günü' Kuşadası'nda kutlandı

Belçika'da 152 yıldan bu yana “Aziz Leopold Günü” olarak kutlanan Kral Günü, bu yıl Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe'nin davetiyle Kuşadası'nda düzenlenen bir kokteylle kutlandı.

Kokteyle Büyükelçi Malherbe, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, Belediye Meclis Üyesi Canan İnanç, Belçika Fahri Konsolosu Onursal Özatacan, Belçika İzmir Konsolosluğu temsilcileri ve Ege Bölgesi'nde yaşayan Belçikalılar katıldı.

Kokteylde konuşan Büyükelçi Malherbe, Türkiye'deki Belçikalıların önemli bir kısmının sahil şeridinde yaşadığını belirterek, “Bu nedenle geçtiğimiz yıllarda büyük şehirlerde yaptığımız Kral Günü kutlamasını bu yıl Kuşadası'nda yapmaya karar verdik” dedi.

Son yıllarda Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin çok olumlu bir noktaya geldiğine dikkat çeken Büyükelçi Malherbe şöyle konuştu:

“Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkiler 10 milyar avroluk alışverişi kapsayan güçlü bir ekonomik temele dayanıyor. Bu durum iki ülke arasındaki ilişkinin ana dayanak noktasını oluşturuyor. Türkiye ile Belçika'yı yakınlaştıran bir diğer önemli unsur ise 11 milyon nüfusa sahip Belçika'da yaşayan 250 bin Türk ile Türkiye'de yaşayan Belçika vatandaşlarıdır. Bu durum iki ülke arasında entegrasyon oluşturmaktadır.”

Malherbe, Türkiye'de yaşayan Belçikalıları buluşturmak amacıyla böyle bir organizasyon yaptıklarına dikkat çekerek, ülkeleri açısından özel bir önemi bulunan Kral Günü'nü Kuşadası'nda kutlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.