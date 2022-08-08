Belediye bakımsız bıraktı, saldırganlar tahrip etti

Karpuzlu Belediyesi'ne ait olan ve uzun süredir bakımsız kalan Uzunkuyu Piknik Alanı şimdi de kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Önce alanda bulunan ahşap oturma grupları ve gölgelikleri parçalayan şüpheliler, daha sonra ahşap parçaları orada bulunan ocakta yaktı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bulunan ve ilçe belediyesine ait olan Uzunkuyu Piknik Alanı, kimliği belirsiz kişilerin hedefi oldu. Bir zamanlar Karpuzlu Demircidere Köyü iken bölgede yaşayanların su ihtiyacının karşılandığı ve yoldan geçen kervanların su içip dinlendiği Uzunkuyu, 2014 yılında dönemin belediye başkanının girişimleri ile turizme kazandırılıp, vatandaşların piknik yapıp dinlenmesi için yapılmıştı. Ancak uzun süredir bakımsız kaldığı bilinen ve çok sayıda vatandaşın ortak kullanımı için hazırlanmasına rağmen bakımsızlıktan dolayı kimsenin hizmet alamadığı piknik alanı şimdi de duyarsız vatandaşların tahribatına maruz kaldı.

Piknik alanında vatandaşların kullanımı için hazırlanan ahşap oturma grupları ve gölgelikler, kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Bölgede bulunan ahşap malzemeleri önce parçalayan şüpheliler daha sonra orada bulunan ocakta parçaları yaktı.

Yaşanan olayın ardından vatandaşlar duruma tepki gösterirken, Karpuzlu Belediyesi de herkesi duyarlı olmaya davet etti.