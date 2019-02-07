Belediye Başkan Adayı Günel'den Başkan Kayalı'ya ziyaret

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Günel'e CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de bulundu.

Ziyarette konuşan Günel, Kuşadası Belediyesi'nin devam etmekte olan projelerini sürdüreceklerini belirterek Başkan Kayalı'nın fikir ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Başkan Kayalı ise, CHP'nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunun altını çizdi. Fikir ve deneyim paylaşımına her zaman hazır olduklarına dikkat çeken Başkan Kayalı, Günel'e seçim kampanyasında başarılar diledi.