İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye Başkan Adayı Günel'den Başkan Kayalı'ya ziyaret

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı’ya nezaket ziyaretinde bulundu.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı'ya nezaket ziyaretinde bulundu.


Günel'e CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin eşlik ettiği ziyarette Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de bulundu.


Ziyarette konuşan Günel, Kuşadası Belediyesi'nin devam etmekte olan projelerini sürdüreceklerini belirterek Başkan Kayalı'nın fikir ve deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade etti. Başkan Kayalı ise, CHP'nin birlik ve beraberlik içerisinde olduğunun altını çizdi. Fikir ve deneyim paylaşımına her zaman hazır olduklarına dikkat çeken Başkan Kayalı, Günel'e seçim kampanyasında başarılar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.