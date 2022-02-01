Belediye çalışanı evde ölü bulundu

Aydın'da Efeler ilçesinde belediye personeli evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Umurlu Mahallesi 2066 sokak üzerindeki bir evde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Belediyesi personeli 56 yaşındaki Hasan Sefa'dan bir süre haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, evin pencere camını kırarak içeriye girdi. Evde yapılan aramalarda Sefa yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Sefa'nın hayatını kaybettiğini belirdi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayda polis ekiplerinin gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Sefa'nın cansız bedeni Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Sefa'nın ölüm haberi yakınları başta olmak üzere belediyedeki çalışma arkadaşlarını da yasa boğdu.