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Belediye ekipleri Didim'de çalışmalarını sürdürüyor

Aydın’ın Didim ilçesinde belediye ekipleri kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye ekipleri kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.


Didim Belediyesi'ne bağlı ekipler vatandaşların daha kaliteli bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilçe genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Didim Yalıköy Mahallesi'nde beton kaldırım çalışması ve Efeler Mahallesi vergi dairesi arkasında yol yapım çalışması gerçekleştiriyor. Bunların yanı sıra Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Efeler Mahallesi Güvenlik Caddesi boyunca çiçek ekimi çalışmaları gerçekleştirerek caddeyi görsel anlamda zenginleştiriyor.

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