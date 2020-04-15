İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye hoparlöründen çalınan marşa balkonlardan bayraklarla eşlik ettiler

Germencik Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadele sürecinde halka moral vermek için belediye hoparlöründen marş çaldı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla balkona çıkan vatandaşlar, bomboş sokakları çınlatan marşlara eşlik etti.


Germencik'te yoğun bir çalışma takvimi uygulayan Belediye Başkanı Öndeş, anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Sosyal medya hesabından “Bu akşam saat 20:30'da bayraklarımızla cam ve balkonlarda buluşuyoruz” notuyla paylaştığı bir görselle vatandaşları moral ve motivasyon amacıyla düzenlenen anlamlı bir etkinliğe davet etti. Belediye hoparlörlerinden yayınlanan “Bir başkadır benim memleketim” şarkısına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti ve evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklarla etkinliğe yoğun destek verdiler. Germencikliler sosyal medya paylaşımlarıyla yapılan etkinlikten dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.



Belediye hoparlörlerinden çalan “Bir başkadır benim memleketim” şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in çağrısına destek veren Germencikliler ellerinde bayraklarla unutulmaz bir akşam yaşadı.


Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Öndeş herkese teşekkür ederek, moral ve motivasyonun önemine değindi. Öndeş “Halkımızın moral ve motivasyonunu sağlamak için bu gibi etkinlikleri sürdüreceğiz. Çağrıma destek veren, moral ve motivasyona en çok ihtiyacımız olan bu dönemde gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ses olan, nefes olan kıymetli Germencik halkına teşekkür ederim. Birlikte başaracak, bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Germencik her şeyin en güzelini hak ediyor. Sağlıklı günler dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.