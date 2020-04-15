Belediye hoparlöründen çalınan marşa balkonlardan bayraklarla eşlik ettiler

Ellerindeki Türk bayraklarıyla balkona çıkan vatandaşlar, bomboş sokakları çınlatan marşlara eşlik etti.

Germencik'te yoğun bir çalışma takvimi uygulayan Belediye Başkanı Öndeş, anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Sosyal medya hesabından “Bu akşam saat 20:30'da bayraklarımızla cam ve balkonlarda buluşuyoruz” notuyla paylaştığı bir görselle vatandaşları moral ve motivasyon amacıyla düzenlenen anlamlı bir etkinliğe davet etti. Belediye hoparlörlerinden yayınlanan “Bir başkadır benim memleketim” şarkısına vatandaşlar hep bir ağızdan eşlik etti ve evlerinin balkon ve pencerelerinden bayraklarla etkinliğe yoğun destek verdiler. Germencikliler sosyal medya paylaşımlarıyla yapılan etkinlikten dolayı Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'e teşekkür etti.

Belediye hoparlörlerinden çalan “Bir başkadır benim memleketim” şarkısını hep bir ağızdan söyleyerek Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'in çağrısına destek veren Germencikliler ellerinde bayraklarla unutulmaz bir akşam yaşadı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Öndeş herkese teşekkür ederek, moral ve motivasyonun önemine değindi. Öndeş “Halkımızın moral ve motivasyonunu sağlamak için bu gibi etkinlikleri sürdüreceğiz. Çağrıma destek veren, moral ve motivasyona en çok ihtiyacımız olan bu dönemde gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ses olan, nefes olan kıymetli Germencik halkına teşekkür ederim. Birlikte başaracak, bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Germencik her şeyin en güzelini hak ediyor. Sağlıklı günler dilerim” dedi.