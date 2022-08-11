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Belediye İnsan Kaynakları Müdürü boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak, ikamet ettiği sitede çıkan tartışmada komşusu tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Balsak, ikamet ettiği sitede çıkan tartışmada komşusu tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hastane bahçesinde taraflar arasında kavga çıktı.


Olay, akşam saatlerinde kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi'nde İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev Ahmet Balsak, site içerisinde komşuları ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri Balsak'ı boğazından bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Balsak, hayatını kaybetti.


Olayın ardından hastaneye akın eden taraflar arasında kavga devam etti. Çok sayıda kişinin birbirine saldırdığı olayları yatıştırmak için polis ekipleri hastane önüne sevk edildi.

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