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Belediye personeli Korona virüse yenildi

Korona virüs tüm dünyada can almaya devam ediyor.

Korona virüsün son kurbanlarından biri de Çine Belediyesi personeli Mustafa Tatlıbaş oldu.



Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu güne 13 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan Korona virüs kış aylarının gelmesi ile birlikte etkisini arttırdı. Aydın'ın Çine ilçesinde belediyede çalışan Mustafa Tatlıbaş bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Alkol nedeniyle tedavi göreceği öğrenilen Tatlıbaş' a hastanede Korona virüs testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Tatlıbaş hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Tedavisi sürerken durumu kötüye giden Tatlıbaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

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