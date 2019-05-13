Belediye ve odalar çarşı esnafı ile bir araya geldi

Kuşadası Belediye tarafından Kuşadası Kervansaray'da düzenlenen çarşı esnafı toplantısına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım, belediye ve zabıta yetkilileri, esnaf temsilcileri, meclis üyeleri ve çarşı esnafı katıldı. Toplantının açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çarşılardaki sorunların yıllardır çözülmediği için kangren haline geldiğini kaydederek, “ Bu sorunları mutlaka çözeceğiz. Göreve gelir gelmez çalışmalara başladık. Kapsamlı bir çalışma yapamıyoruz sezon başladı diye. Ancak tadilat, bakım onarım süratle yapıyoruz. Prensibimiz sıfır işgaliye. Burada hem meslek kuruluşlarının hem de esnafın görüşlerini almak için toplandık. Çözümü birlikte bulacağız ve uygulayacağız. Vitrin mallarında sürgülü vitrin düzeni olacak. Vitrinde malını satan arkadaşımız kurmuş veya kurmak istiyorsa yapabilir. Ancak malı vitrinde satılan mal değilse kendi dükkan cephesini geçmemeli diye düşünüyordum. Ancak çarşıları gezerken bazı sıkıntılarla karşılaştık. Bu nedenle kamu alanına taşmadan bir çözüm bulmamız gerekiyor “ dedi.

Öncelikli ve acil hedeflerinin Kuşadası'nı turizm sezonuna hazırlamak olduğunu ve bunun için çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Günel, “ Göreve başlar başlamaz çarşılardaki durumu bizzat tespit etmek için kendim dolaştım. Tüm olumsuzlukları not aldım. Gerekli talimatları da verdim. Daha iyi bir Kuşadası için şehrimizin tüm dinamiklerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Kuşadası'nı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Esnaf bizim en önemli unsurumuz. Yapacağımız tüm düzenlemeler esnafımızın daha sağlıklı ticaret yapması için olacak. Kuşadası'nı hem kruvaziyer hem de konaklama turizmi için gelen turistlerimiz için daha da güvenilir bir hale getirmek. Tüm Kuşadası'nı güvenli alışveriş noktası yapmak. Kuşadası'nın kötü gidişi en başta esnafımızı etkiliyor, sorunlar çözülmediği için de esnafımız kan kaybediyor, kepenk kapatma noktasına geliyor. Yıllardır alışkanlık haline gelen bu kötü gidişi hep birlikte önleyeceğiz. Hedefimiz hem gelen turisti hem de ona mal satan esnafımızı memnun etmek. Bu nedenle esnafımızla periyodik olarak toplantılar yapıyoruz. Çarşamba günü de Kadınlar Denizi esnafımızla benzer bir toplantı yapacağız. Her cadde ve sokak esnafıyla ayrı ayrı görüşeceğiz. Yapacağımız kalıcı düzenlemelerde onların da görüşlerini alacağız, ortak akıl ile uygulamaya geçeceğiz. İşgaliye dahil tüm konularda esnafımızın bakış açısı da bizim için önemli. Kimsenin vitriniyle, camekanıyla uğraşmak gibi bir niyetimiz yok. Ancak kurallarımız olacak. Çünkü kuralsızlıktan en fazla zararı esnafımız görüyor. Bu kuralları birlikte koyacağız, birlikte uygulayacağız. Hep birlikte hareket edersek, yıllardır sorun olarak görülen olumsuzlukların kolaylıkla giderildiğini göreceğiz “ dedi.

Toplantıda konuşan Kuşadası Ticaret Odası Başkanı Serdar Akdoğan, “ Her sezon başında böyle sorunları konuşuyoruz, ancak sezon başlıyor ve bir şekilde bitiyor. Aynı sorunlar yerli yerinde duruyor. Benim isteğim Kuşadası çarşılarının AVM mantığıyla yönetilmesidir. Herkesin yerli yerinde, düzen ve disiplin içerisinde olması gerekir. Bunu bir kere sağladığımız takdirde bir daha böyle bir toplantılar yapmayız, herşey yerli yerine oturur “ dedi. Kuşadası Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çalım ise sıfır işgaliye olayına hemen başlamasının mümkün olmadığını belirterek, “ Sıfır işgaliyeye hemen başlarız diyorsak biz buna karşıyız. Bunun hemen yarından itibaren olması mümkün değil. Çünkü sezon başladı. En azından bu yıl sıfır işgaliyeyi uygulamamızın mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu sezon için en azından 30 santim bir işgaliyenin olması gerekiyor. AVM mantığında çarşı yaratma düşüncesine katılıyorum. Asıl sorunların çözülmesi gerekiyor. Bu sorunlar çözülürse sıfır işgaliyenin de AVM mantığının da yerleşeceğine inanıyorum “ diye konuştu. Yaklaşık 2 saat süren toplantı da çarşı esnafları da sorunlarını ve görüşlerini aktardı.