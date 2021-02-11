Belediyeden Kuşadalılara sürpriz 14 Şubat hediyesi

Kuşadası Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nde resmi sosyal medya hesaplarından kentin sevilen solistlerinin bir araya geldiği konserleri yayınlayacak.

Kuşadası Belediyesi, Koronavirüs salgını nedeniyle yüz yüze yapılamayan etkinlikleri online olarak sürdürüyor. Kentte canlı müzik yapan ve çeşitli mekanlarda sahne alan 33 yerel solist, 14 Şubat Sevgililer Gününde Kuşadası Belediyesi resmi sosyal medya üzerinden konser verecek.

Sunuculuğunu kentin sevilen simalarından Özgür Özmavi'nin yapacağı konserde solistlere Kuşadası Kent Orkestrası üyeleri eşlik edecek. Konser saat 20.30'da Kuşadası Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından izlenebilecek.