Beleidye ekipleri anında müdahale etti, fırtına sonrası Efeler'de hayat normale döndü

Efeler'de yaklaşık 20 dakika boyunca devam eden fırtınada çeşitli mahallelerde ağaçlar fırtınanın etkisiyle yollara devrildi. Etkili olan fırtınada bazı bölgelerde de büyük ağaç dalları kırıldı. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle anında harekete geçen Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için teyakkuza geçti. Ekipler, Fatih Mahallesi, Köprülü Veysi Paşa Mahallesi ve Zeybek Mahallesi'ndeki yıkılan ağaçları kaldırıp, yolları yeniden ulaşıma açtı.

Bu arada kentte olumsuz hava koşullarında yıkılma tehlikesi oluşturan ağaçlarda da budama çalışmaları devam ediyor.