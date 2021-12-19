Belenova beyaza büründü, çocuklar doyasıya eğlendi

Aydın Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri'ne yılın ilk karının düşmesiyle birlikte tesis beyaza bürünürken, kar görmek isteyen vatandaşlar tesise akın etti.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan yağış, gece yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Kuyucak'ın yüksek rakımlı mahallelerinde ve Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri'nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Hafta sonu tatilini fırsata çeviren vatandaşlar ise yılın ilk karı düşen tesislere akın etti.

Kar tutkunu herkesi Belenova Tesisleri'ne davet eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk; “İlçemize ilk kar düştü. Allah, bereketini artırsın. İlçemizin yüksek rakımlı mahallelerinde ve Belenova Sosyal Tesisleri'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte Belenova Sosyal Tesislerimizde muhteşem görüntüler ortaya çıktı. Uzak ve yakın her ilçeden vatandaşlarımız tesisimizi ziyaret ederek kar sevincini yaşıyorlar. Karın tadını çıkaran vatandaşlarımız, tesisimizde şömine eşliğinde kar manzarasını seyrediyorlar. Tüm kar tutkunu vatandaşlarımızı Belenova Sosyal Tesisleri'ne bekliyoruz” dedi.

Kar manzarası ile birlikte tesisin çok daha güzel olduğunu ifade eden vatandaşlar ise “Yılın ilk karı yağdı. Kar manzarasının tadını çıkarmak için Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri'ne geldik. Çok güzel bir yer. Böyle bir tesisi bizimle buluşturan Başkanımız Metin Ertürk'ten Allah razı olsun” diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Yağan kar yağışı sonrası Kuyucak Belediyesi Belenova Sosyal Tesisleri'nde muhteşem kar manzarası ortaya çıkarken, tesise gelen çocuklar ise kar ile oynayarak doyasıya eğlendi.